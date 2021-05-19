YÖK harekete geçti! Üniversitelerde yüz yüze eğitim... / 19.05.21

Yükseköğretim Kurulu YÖK, gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı’na üniversitelerin yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili bir yazı gönderi. Yüz yüze eğitim için harekete geçen YÖK akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ederken bu durum “Üniversiteler ne zaman açılacak?” sorusunu gündeme taşıdı. Gönderilen yazıda “Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır.” İfadeleri kullanıldı. İşte üniversitelerdeki yüz yüze eğitim sürecine ilişkin son dakika haberinin detayları…