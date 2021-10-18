Yöneticinin sesini taklit ederek 35 milyon dolar çaldılar! Deepfake teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıktı / 18.10.21

Sabah

Deepfake teknolojisi yıllar içinde inanılmaz hale geldi. Mesela geçtiğimiz günlerde Justin Bieber, bir videodan dolayı Tom Cruise'a laf atmıştı. Fakat Tom Cruise aslında gerçek değildi ve Deepfake ile hazırlanmıştı. Diğer yandan Deepfake tartışmaların da odağında olan bir teknoloji. Bazı insanlar Deepfake'i suç amaçlı kullanabiliyor. Geçtiğimiz günlerde 35 milyon dolarlık hırsızlığın, Deepfake ile yapıldığı ortaya çıktı.