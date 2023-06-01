Son dakika haberleri: Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlunun yüzde 47,82 oranında oy aldığını belirten Yener, Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazeteye gönderilmiştir. ifadelerini kullandı.