Yumurtalığından 15 kilo tümör çıktı / 02.10.21

Sabah

Gebze'de yaşayan Sultan Şentürk (39) son bir aydır yaşadığı karın ağrısı, şişkinlik ve nefes almada güçlük gibi şikâyetlerle hastaneye gitti. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Prof. Dr. Ahmet Kale'ye muayene olan Şentürk, sağ yumurtalığında 50 cm boyutunda ve 15 kilo ağırlığında dev bir kitle olduğunu öğrendi. 25 yıllık meslek hayatında bu kadar büyük boyutlara ulaşan bir kitle görmediğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kale, yumurtalık kistlerinin geç fark edildiğine ve bu yüzden rutin kadın doğum kontrollerinin aksatılmaması gerektiğine dikkat çekti.