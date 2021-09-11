Yunanistan Batı Trakya Türklerinin huzurun kaçırmak için her yola başvuruyor! / 11.09.21

Sabah

İmzaladığı anlaşmaların arkasında durmamayı huy haline getiren Yunanistan, AİHM kararlarını görmezden gelerek Batı Trakya Türklerinin haklarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor. Batı Trakya'da yaşayan Türk çocuklarının eğitim haklarını elinden almak için okulları bir bir kapatan Atina yönetimi, bölgede bulunan tarihi miras niteliğindeki camilerin de yok olması için elinden geleni yapıyor. Batı Trakya Türkleri, İskeçe'de Avdira (Bulustra) Belediyesindeki Hemitli Caminin şehir ve bölge planlaması bahane edilerek büyük bir kısmını yok edilmemesi için mücadele veriyor.