Yunanistan kıyameti yaşıyor! Gökyüzü tamamen kızıla döndü / 10.08.21

Sabah

Yunanistan’da günlerdir devam eden yangınlar, tüm yardımlara ve müdahalelere rağmen kontrol altına alınamıyor. Ülkenin en büyük adalarından olan Eğriboz’da büyük alanlar yanmaya devam ediyor. AB’den alınan yardımlara rağmen olumsuz hava şartlarının da etkisiyle yayılan alevler nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken, evsin kalan yüzlerce insan otellere yerleştiriliyor. İşte Yunanistan’daki yangınlarda son durum…