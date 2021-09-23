Yunanistan ve Rum kesimi Türkevi'ne giden ABD Başpiskoposuna küstü! / 23.09.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de açtığı ve New York'un siluetine eklenen mimari eserler arasında giren Türkevi'nin açılışına ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'ın katılması Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini rahatsız etti. Başpiskopos Elpidophoros, sosyla medyadan Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımının altında linç edildi. mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis hızını alamayarak görüşme planından da vazgeçti!