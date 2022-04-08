Yunanistan'a soğuk duş! ABD'den EastMed çıkışı: Artık çok gereksiz / 08.04.22

ABDden, bir doğal gaz tranfer projesi olan EastMed ile ilgili Türkiyeyi haklı çıkaracak bir açıklama geldi. ABDnin dışişlerinden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland, dün KKTC lideri Ersin Tatar ile yaptığı görüşmeden sonra EastMedin çok uzun ve maliyetli olduğunu savunarak EastMeda zaman harcamak çok gereksiz, onun için bir 10 yıl ve milyarlar harcamamıza gerek yok sözlerine yer verdi. Bunun yanı sıra Nuland, içinde Türkiyenin de olduğu projelere dikkat çekti. Nulandın bu sözleri 2020 yılında bir gerekçeden dolayı EastMed projesine karşı çıkan Türkiyeyi haklı çıkardı.