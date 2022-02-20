Yunanistan'da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Kayıp olan yolcularla ilgili flaş açıklama / 20.02.22

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Yunanistan açıklarında yaşanan feribot faciasında 292 kişi gemide mahsur kalmıştı. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda gemideki yolcu ve mürettebatın büyük bir kısmı Yunanistanın Korfu adasına taşınmıştı. Aralarında bir Türk de olduğu bilinen 12 kişi halen aranırken, Yunanistan Denizcilik Bakanlığı kayıp olan 12 kişiden birine ulaşıldığını bildirdi. Bir son dakika bilgisine göre ise kurtarılan Türkler yurda getirildi. A Habere konuşan bir kazazedenin sözleri ise yürekleri dağladı.