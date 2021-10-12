Yunanistan'dan peş peşe panik hamleleri: İsrail, Almanya ve Fransa ile... / 12.10.21

Sabah

Türkiye'ye yönelik maksimalist iddialarında ısrarcı olan ve uluslararası hukuku görmezden gelen adımlar atan Yunanistan, Türkiye ile dostça ilişkiler kurmak yerine silahlanma yarışına girdi. Yunanistan'ın sergilediği agresif silahlanma hamleleri ve ABD'nin Yunanistan'a verdiği açık desteğin, Akdeniz'de bölgenin en önemli aktörü konumuna gelen Türkiye'nin hamlelerine karşı bir denge oluşturmayı amaçladığı değerlendirmesi yapılıyor.