Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak? / 24.09.21

Sabah

Türkiye'de, yaklaşık 350 bin özel güvenlik görevlisini yakından ilgilendiren haber geldi. Buna göre özel güvenlik hizmetlerinde karmaşanın önüne geçmek için tek tip kıyafet uygulaması başladı. Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) ve Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Özel güvenlikçi mi, kargocu mu belli olacak. Kamuda tek tip üniforma olacak, özel sektörde de logo kullanımı zorunlu olacak” diye konuştu.