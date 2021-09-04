Yüz yüz eğitimde dikkat çeken detay! MEB tüm okullara sağlayacak / 04.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde tüm Türkiye'de başlıyor. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Öte yandan; Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek, okul içinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında bulundurulan maske atık kutularının günlük olarak boşaltılması sağlanacak.