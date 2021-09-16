Yüz yüze eğitimde Yeni tedbirler geliyor / 16.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşayan öğrencilerin salgın nedeniyle yeniden okuldan uzak kalmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor ve çözüm yolları aranıyor. Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika verileri ışığında hazırlanacak yeni tedbir planlarına göre sınıf seyreltme, ikili eğitim ve hafta sonu okulların açık olması gibi tüm olasılıklar masada