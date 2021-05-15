Zeynep sosyal ablukayı kırdı! Boğaziçili Türk genci Netanyahu'yu tuş etti / 15.05.21

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailin Filistinlilere yönelik alçak saldırısını dünya kamuoyunda meşru gösterme çabasına Türk genci Zeynep Hilal Demirciden tokat gibi bir yanıt geldi. Netenyahu sosyal medyada, asıl mağdur tarafın İsrail olduğunu gösterme iddiasıyla Share the Truth - Gerçeği Paylaşın başlığıyla bir video yayınladı. Videoda, Washington, Londra, Paris dünya başkentlerine atıfta bulunularak Tel Aviv, Kudüs, Yehud, Aşkelon gibi şehirlerde İsraillilerin saldırıya uğradıkları algısı yapıldı.