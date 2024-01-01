Akaja Rat Şarkı Sözleri
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Saban Bajramović
Akaja Rat
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Akaja rat si romani,
si romani oj bahtali.
(2x)
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Ref. 2x
Jek romoro,
ov bahtalo.
Ov pijela,
tahtaja pagela
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Akaja rat si romani,
si romani oj bahtali
(4x)
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Akaja rat si romani
si romani oj bahtali
(4x)
*
Akaja rat si romani
si romani oj bahtali