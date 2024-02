Saban Bajramović

Ker ta mange, daje, jekh gudli kafava Jekh gudli kafava, daje, ki vojska me džava Ker ta mange, daje, jekh gudli kafava Jekh gudli kafava, daje, ki vojska me džava * Sa o roma ale mande gilaven A mi daj mange žao, oj rovel Sa o roma ale te khelen A mi daj mange žao, oj rovel * Ma rov, daje, ma rov mange tu Dži beršeste, khere ka avav Ma rov, daje, ma rov mange tu Dži beršeste, khere ka avav. * Žao mange, mi romni rovel Mi romni rovel, me čhaja dikhel Žao mange, mi romni rovel Mi romni rovel, me čhaja dikhel * Ma rov, Suzana, ma rov tu mi čhaj Dži beršeste, khere ka avav Ma rov, Suzana, ma rov tu mi čhaj Dži beršeste, khere ka avav * Sa o roma, akana khelen, A mi čhaj mange žao, oj rovel Sa o roma, akana khelen, A mi čhaj mange žao, oj rovel https://lyricstranslate.com