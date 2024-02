Saban Bajramović

Me sem chora chavaro, chelav rom majlacho, dale mandale e chora man astaren. Kas me astarav, me mande asav. Samo jekh chaj ni mangel, voj manda nashel. * O opa cupa so te manda chaje muka, Sho tav kamerel ako ni chele. O opa cupa so te manda chaje muka, Ti daj kamerel ako ni chele. Lumbaj, lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde, Lumbaj, lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde. * Es i rjacha khachem, voj ni mandzhel te shelel, dale mandale, mudarel a o devel. Ava Ruzha ava khel pa i tiro mek avel, dale mandale e sviracha bashalesh. * O opa cupa so te manda chaje muka, Sho tav kamerel ako ni chele. O opa cupa so te manda chaje muka, Ti daj kamerel ako ni chele. Lumbaj, lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde, Lumbaj, lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde. * Sa o chaja kelenav, a Ruizhava romela, dale mandale, an bobo ki astarel. Sa o chaja kelenav, a Ruizhava romela, dale mandale, an bobo ki astarel. * O opa cupa so te manda chaje muka, Sho tav kamerel ako ni chele. O opa cupa so te manda chaje muka, Ti daj kamerel ako ni chele. Lumbaj, lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde, Lumbaj, lumbaj, lumbalaj ajde ajde ajde. https://lyricstranslate.com