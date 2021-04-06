Bayan behn, bu çiçekler size…

Oyun yazarı, şair ve çevirmen Aphra Behn, sadece İngilterenin değil belki de dünyanın ilk profesyonel yazarı. Hayatını yazıyla kazanan ilk kadın olarak tarihe geçen Bayan Behnden önce yaşamış kadın yazarlar ve şairler hiç kuşkusuz vardı ama onlar aristokrat ya da zengin ailelere mensup olduklarından paraya ihtiyaç duymamışlar, salt kendi zevkleri için yazmışlardı. Eserlerini ancak, Bir Hanım gibisinden anonim adlarla yayınlayabilen bu isimsiz yazarlar, kitaplarının başlarına da türlü çeşit özürler içeren garip önsözler koymuşlardı. Aphra Behn ise bütün bu hanımlardan farklıydı; ne izin istiyordu, ne de yazma heveskârlığından ötürü okurlarından özür diliyordu.