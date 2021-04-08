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7/24 Dinle Sabit Fikir Çocuklar için felsefe yapmak
Çocuklar için felsefe yapmak

Çocuklar için felsefe yapmak

34 Bölüm | 03:02:29

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çocuklar için felsefe yapmak Felsefeyi toplum felsefesine uyarlamak | Bir kavanoz mutluluk

Sabit Fikir 05:21
02

Sıcacık bir buz canavarı Bazı yerleri canavarca bulabilirsiniz | Bakın kim geldi?

Sabit Fikir 05:13
03

Mardin’den Madrid’e tuhaf bir masal Madrid'de Mardin'den kaçış yok

Sabit Fikir 04:09
04

Korkulardan nasıl korkulmaz Ruh ve felsefe iç içe

Sabit Fikir 03:47
05

Kitap içinde kitap Eğlenceli bir kurgu | Yazma ve yayımlama

Sabit Fikir 04:11
06

İyilik bir kuş kadar Sadece insanlar değil kuşlar ve anılar da göç eder

Sabit Fikir 04:01
07

Hafıza, bağ ve çocuk Burası orman değil, oda…

Sabit Fikir 04:01
08

Çocuklar da hayatı sorgulamalı belki Soyutu tutulur kılan çizgiler

Sabit Fikir 04:29
09

Bir inek dünyayı kurtarırsa Kasapla dostluk kuran inek

Sabit Fikir 03:06

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