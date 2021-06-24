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Sabit Fikir

Sabit Fikir

En Çok Dinlenen Sabit Fikir Şarkıları

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01

Sıcacık bir buz canavarı Bazı yerleri canavarca bulabilirsiniz | Bakın kim geldi?

Sabit Fikir 05:13
02

Mardin’den Madrid’e tuhaf bir masal Madrid'de Mardin'den kaçış yok

Sabit Fikir 04:09
03

Korkulardan nasıl korkulmaz Ruh ve felsefe iç içe

Sabit Fikir 03:47
04

Kitap içinde kitap Eğlenceli bir kurgu | Yazma ve yayımlama

Sabit Fikir 04:11
05

İyilik bir kuş kadar Sadece insanlar değil kuşlar ve anılar da göç eder

Sabit Fikir 04:01

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