Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Beyaz Mod
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Sabit Fikir
Sabit Fikir
En Çok Dinlenen Sabit Fikir Şarkıları
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Sıcacık bir buz canavarı
Bazı yerleri canavarca bulabilirsiniz | Bakın kim geldi?
Sabit Fikir
05:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
02
Mardin’den Madrid’e tuhaf bir masal
Madrid'de Mardin'den kaçış yok
Sabit Fikir
04:09
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
03
Korkulardan nasıl korkulmaz
Ruh ve felsefe iç içe
Sabit Fikir
03:47
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
04
Kitap içinde kitap
Eğlenceli bir kurgu | Yazma ve yayımlama
Sabit Fikir
04:11
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
05
İyilik bir kuş kadar
Sadece insanlar değil kuşlar ve anılar da göç eder
Sabit Fikir
04:01
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
...
KAPAT
**
TÜMÜNÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git