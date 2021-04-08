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7/24 Dinle Sabit Fikir Sıradaki bilim insanı bu kitabı okuyan çocuk olabilir mi?
Sıradaki bilim insanı bu kitabı okuyan çocuk olabilir mi?

Sıradaki bilim insanı bu kitabı okuyan çocuk olabilir mi?

34 Bölüm | 03:02:29

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sıradaki bilim insanı bu kitabı okuyan çocuk olabilir mi? Evrenden oyuncaklara | Parmak izinden sanata

Sabit Fikir 04:50
02

Sıcacık bir buz canavarı Bazı yerleri canavarca bulabilirsiniz | Bakın kim geldi?

Sabit Fikir 05:13
03

Mardin’den Madrid’e tuhaf bir masal Madrid'de Mardin'den kaçış yok

Sabit Fikir 04:09
04

Korkulardan nasıl korkulmaz Ruh ve felsefe iç içe

Sabit Fikir 03:47
05

Kitap içinde kitap Eğlenceli bir kurgu | Yazma ve yayımlama

Sabit Fikir 04:11
06

İyilik bir kuş kadar Sadece insanlar değil kuşlar ve anılar da göç eder

Sabit Fikir 04:01
07

Hafıza, bağ ve çocuk Burası orman değil, oda…

Sabit Fikir 04:01
08

Çocuklar için felsefe yapmak Felsefeyi toplum felsefesine uyarlamak | Bir kavanoz mutluluk

Sabit Fikir 05:21
09

Çocuklar da hayatı sorgulamalı belki Soyutu tutulur kılan çizgiler

Sabit Fikir 04:29
10

Bir inek dünyayı kurtarırsa Kasapla dostluk kuran inek

Sabit Fikir 03:06

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