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7/24 Dinle Gönül Telimizi Titretenler

Gönül Telimizi Titretenler Şarkı Sözleri

Sabite Tur Gülerman Gönül Telimizi Titretenler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sabite Tur Gülerman Gönül Telimizi Titretenler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Telimizi Titretenler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Sabite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman

Gönül Telimizi Titretenler

  • O Yeşil Gözlere Leylam

  • Aziz İstanbul

  • Yüklüyüm Dertlerden Yana

  • Kapım Her Çalındıkça

  • Akşamın Olduğu Yerde

  • Görmedim Ömrümün

  • Saçının Tellerine

  • Geçmesin Günümüz

  • Bir İhtimal Daha Var

  • Her Mevsim İçimden

  • İnan İnan ki Kimse

  • Yaklaşıyor Gün be Gün

  • Dilşad Olacak Diye

  • Haleli Gözlerin

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