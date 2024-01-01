Sabite Tur Gülerman

O Yeşil Gözlere Leylam O yeşil gözlere, Leyla'm Bakmaya doyamam Beni öldürseler, Leyla'm Senden ayrılamam Seni bir gün bile, Leyla'm Görmezsem duramam Beni öldürseler, Leyla'm Senden ayrılamam Ne olursun yine, Leyla'm Gitme uzaklara Düşürürler seni, Leyla'm Belki tuzaklara İstemem, gitme, Leyla'm Başka kucaklara Ölürüm de yine, Leyla'm Senden ayrılamam

Aziz İstanbul Ahhh ahhh Ahhh ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer ** Nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan ** Ahhh, ahhh, ahhh Ahhh, ahhh, ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Aziz ıstanbul

Kapım Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin

Görmedim Ömrümün Görmedim ömrümün asude geçen bir demini Çekerim hep bu siyah gözlerinin matemini Hasretiyle inlediğim çekti benden elini Çekerim hep o siyah gözlerin matemini

Bir İhtimal Daha Var Bir ihtimâl daha var, o da ölmek mi dersin Söyle canım, ne dersin Bir ihtimâl daha var, o da ölmek mi dersin Söyle canım, ne dersin *** Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin Sükût etme nazlı yâr, beni Mecnun edersin, beni Mecnun edersin Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin Vuslatın başka âlem, sen bir ömre bedelsin, sen bir ömre bedelsin

Her Mevsim İçimden her mevsim içimden gelip geçersin sen vefasız yolcu kalbim viran edersin merhaba demeden, elveda dersin sen vefasız yolcu kalbim viran edersin

Dilşad Olacak Diye Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek (Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek) * Ne bülbül dile geldi ne de açtı bir çiçek (Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek) Saçıma karlar yağmış boşuna yaz beklemek