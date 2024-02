Sabri Sağlam

Artık zamanı geldi Ağla gözlerim ağla Giden geri gelmedi Ağla gözlerim ağla Gönül hasta olsa da Günden güne solsa da Ağlamak zor olsa da Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara of Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara Ağla gözlerim ağla Bir aşk ki çember gibi Sardı tüm benliğimi Kabul et yenilgimi Ağla gözlerim ağla Gönül hasta olsa da Günden güne solsa da Ağlamak zor olsa da Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara of Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara of Ağla