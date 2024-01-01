Sabri Sağlam

Ağla Gözlerim Artık zamanı geldi Ağla gözlerim ağla Giden geri gelmedi Ağla gözlerim ağla Gönül hasta olsa da Günden güne solsa da Ağlamak zor olsa da Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara of Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara Ağla gözlerim ağla Bir aşk ki çember gibi Sardı tüm benliğimi Kabul et yenilgimi Ağla gözlerim ağla Gönül hasta olsa da Günden güne solsa da Ağlamak zor olsa da Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara of Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara Ağla gözlerim ağla Derdim sığmaz dağlara Döndüm bir an bağlara Vur başını taşlara of Ağla

Çamlıca Mehtabı Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Ah aydan da, semadan da güzelsin Aydan da, semadan da güzelsin Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman

Bağrımdaki Taşlar Bağrımdaki biten taşlar Muhammed’ in aşkındandır Gözlerimden akan yaşlar Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Her şam u seher yandığım âlemlerden usandığım Çerh urup sema döndüğüm Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Ciğerim dağladıklarım sular gibi çağladıklarım Seherlerde ağladığım Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Çün oldum ol şahın kulu neylerem bu mülkü malı Halk bana dedi ki deli Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Dehledenler devranıma ermediler seyranıma Kıydığım kendi canıma Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Aşkın narıyla piştiğim deryalar gibi coştuğum Şeyh eline yapıştığım Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır **** Görün Seyfullah’ ın kasdın sever ol Allah’ ın dostun Sorarlarsa niçin mestin Muhammed’ in aşkındandır. **** Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır