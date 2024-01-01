Nostalji Gazeller Şarkı Sözleri
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Sabri Sağlam
Nostalji Gazeller
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Artık zamanı geldi
Ağla gözlerim ağla
Giden geri gelmedi
Ağla gözlerim ağla
Gönül hasta olsa da
Günden güne solsa da
Ağlamak zor olsa da
Ağla gözlerim ağla
Derdim sığmaz dağlara
Döndüm bir an bağlara
Vur başını taşlara of
Ağla gözlerim ağla
Derdim sığmaz dağlara
Döndüm bir an bağlara
Vur başını taşlara
Ağla gözlerim ağla
Bir aşk ki çember gibi
Sardı tüm benliğimi
Kabul et yenilgimi
Ağla gözlerim ağla
Gönül hasta olsa da
Günden güne solsa da
Ağlamak zor olsa da
Ağla gözlerim ağla
Derdim sığmaz dağlara
Döndüm bir an bağlara
Vur başını taşlara of
Ağla gözlerim ağla
Derdim sığmaz dağlara
Döndüm bir an bağlara
Vur başını taşlara
Ağla gözlerim ağla
Derdim sığmaz dağlara
Döndüm bir an bağlara
Vur başını taşlara of
Ağla
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Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Ah aydan da, semadan da güzelsin
Aydan da, semadan da güzelsin
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
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Bağrımdaki biten taşlar Muhammed’ in aşkındandır
Gözlerimden akan yaşlar Muhammed’ in aşkındandır.
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Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
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Her şam u seher yandığım âlemlerden usandığım
Çerh urup sema döndüğüm Muhammed’ in aşkındandır.
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Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
****
Ciğerim dağladıklarım sular gibi çağladıklarım
Seherlerde ağladığım Muhammed’ in aşkındandır.
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Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
****
Çün oldum ol şahın kulu neylerem bu mülkü malı
Halk bana dedi ki deli Muhammed’ in aşkındandır.
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Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
****
Dehledenler devranıma ermediler seyranıma
Kıydığım kendi canıma Muhammed’ in aşkındandır.
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Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
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Aşkın narıyla piştiğim deryalar gibi coştuğum
Şeyh eline yapıştığım Muhammed’ in aşkındandır.
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Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
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Görün Seyfullah’ ın kasdın sever ol Allah’ ın dostun
Sorarlarsa niçin mestin Muhammed’ in aşkındandır.
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Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
Aşkındandır aşkındandır Muhammed’in aşkındandır
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O siyah gözlerini gül bahçesinde gördüm
Yandım sana ey siyah gözlü kadın
Yar hey, gönül hey
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Ruhuma neşe veren sendin ey siyah gözlü kadın
Beni bırakıo bir zalime kaçtın ey siyah gözlü kadın
Ah aman aman, gönül hey hey
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