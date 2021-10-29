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7/24 Dinle Sacit Onan
Sacit Onan

Sacit Onan

11 Parça | 31:20

Televizyon ekranlarında gösterilen birçok yerli ve yabancı belgesele sesiyle hayat veren Sacit Onan, reklam ve belgesel yönetmenidir. İşte Sacit Onan'ın şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İlk Ölüm

Sacit Onan 02:01
02

Bilendi

Sacit Onan 02:07
03

Yollarda Ben Kalırım

Sacit Onan 02:01
04

Sevda

Sacit Onan 01:56
05

Hüznü Atamıyorum Hayatımdan

Sacit Onan 02:41
06

Gözlerin

Sacit Onan 01:34
07

Su

Sacit Onan 03:27
08

Kudüs

Sacit Onan 03:04
09

Sebeb Ey

Sacit Onan 03:34
10

Sis Oldu Şarkılar

Sacit Onan 02:51
11

Acı

Sacit Onan 06:04

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KAPAT
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