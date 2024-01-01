Sadri Alışık

Tophane rıhtımında yaparlar gemi, aman aman Tophane rıhtımında yaparlar gemi, aman aman Oturmuş ehl-i keyifler, çekerler demi Oturmuş ehl-i keyifler, çekerler demi Çatlak patlak, delik de deşik, Kambur kör, lanet malet Çek mastor çek, aman amman Dalgana bak aman Allah dalgana bak Tophane rıhtımında var bi meyhane, aman aman Tophane rıhtımında var bi meyhane Çok naz etme hanım abla doldur bir tane Çok naz etme hanım abla doldur bir tane Çatlak patlak, delik de deşik, Kambur kör, lanet malet Çek mastor çek, aman amman Dalgana bak aman Allah dalgana bak Tophane rıhtımında yaparlar kantar, aman amaan Tophane rıhtımında yaparlar kantar Bu İstanul kızlarının hepside mantar Bu sosyete kızlarının hepside mantar Çatlak patlak, delik de deşik, Kambur kör, lanet malet Çek mastor çek, aman amman Dalgana bak aman Allah dalgana bak Tophane rıhtımının, kızları nazlı, aman aman Tophane rıhtımının, kızları nazlı Şu İstanbul şoförleri hepside hızlı Şu İstanbul şoförleri hepside hızlı Çatlak patlak, delik de deşik, Kambur kör, lanet malet Çek mastor çek, aman amman Dalgana bak aman Allah dalgana bak