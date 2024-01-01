Tophane Rıhtımında Şarkı Sözleri
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Sadri Alışık
Tophane Rıhtımında
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Tophane rıhtımında yaparlar gemi, aman aman
Tophane rıhtımında yaparlar gemi, aman aman
Oturmuş ehl-i keyifler, çekerler demi
Oturmuş ehl-i keyifler, çekerler demi
Çatlak patlak, delik de deşik,
Kambur kör, lanet malet
Çek mastor çek, aman amman
Dalgana bak aman Allah dalgana bak
Tophane rıhtımında var bi meyhane, aman aman
Tophane rıhtımında var bi meyhane
Çok naz etme hanım abla doldur bir tane
Çok naz etme hanım abla doldur bir tane
Çatlak patlak, delik de deşik,
Kambur kör, lanet malet
Çek mastor çek, aman amman
Dalgana bak aman Allah dalgana bak
Tophane rıhtımında yaparlar kantar, aman amaan
Tophane rıhtımında yaparlar kantar
Bu İstanul kızlarının hepside mantar
Bu sosyete kızlarının hepside mantar
Çatlak patlak, delik de deşik,
Kambur kör, lanet malet
Çek mastor çek, aman amman
Dalgana bak aman Allah dalgana bak
Tophane rıhtımının, kızları nazlı, aman aman
Tophane rıhtımının, kızları nazlı
Şu İstanbul şoförleri hepside hızlı
Şu İstanbul şoförleri hepside hızlı
Çatlak patlak, delik de deşik,
Kambur kör, lanet malet
Çek mastor çek, aman amman
Dalgana bak aman Allah dalgana bak