Alakasız Şarkılar Vol 2 Şarkı Sözleri
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Şafak Sezer
Alakasız Şarkılar Vol 2
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Biz de canız insanız billah
Biz de canız insanız billah
Doyduk derde Elhamdülillah
Doyduk derde Elhamdülillah
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Geçti yıllar geldi geriye
Geçti yıllar geldi geriye
Ettiklerin günahtır vallah
Ettiklerin günahtır vallah
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Ne dedim de darıldın bana
Ne dedim de darıldın bana
Ben affetsem etmez Allah
Ben affetsem etmez Allah
*
Doyduk doyduk derde doyduk
Aşk dediler seni bulduk
Sevdik yandık Elhamdülillah
Doyduk doyduk aşka doyduk
*
Doyduk doyduk derde doyduk
Hamdık piştik Elhamdülillah
Anlayana sivrisinek saz
Anlayana sivrisinek saz
*
Anlamayana davul zurna az
Anlamayana davul zurna az
Rabbin bize pay ettiğini
Rabbin bize pay ettiğini
*
Almak kolay versene biraz
Almak kolay versene biraz
Ha öldürdü öldürecek
Ha öldürdü öldürecek
*
Sendeki bu inat bu naz
Sendeki bu inat bu naz
Doyduk doyduk derde doyduk
Aşk dediler seni bulduk
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Sevdik yandık Elhamdülillah
Doyduk doyduk aşka doyduk
Doyduk doyduk derde doyduk
Hamdık piştik Elhamdülillah
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Sen benim konularımı bilmezsin
Bilsen bile zaten ilgilenmezsin
Senin önceden verilmiş kararların var
Sen başkalarını dinlemeyi hiç sevmezsin
***
İnan ki inan ki inan ki böyle olmaz
İnan ki inan ki inan ki değil siyah beyaz
***
Ay ay ay ağır yaralı
Kaybetti aşkın kralı
Ay ay ay zorluydu yollar
Kanatlandım yırttım kozamı
***
Sen kendinle vakit geçirirken
Aynalarla samimi bana uzakken
Ben çizginin öteki yanına geçtim
Sen hala seyircilere oynarken
***
Sen uyurken ben gittim
Sızlattın iz bıraktın ama bittin
Bir şans daha diyorsun
Üzgünüm ama çok geç sevgilim
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