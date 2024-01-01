Şafak Sezer

Biz de canız insanız billah Biz de canız insanız billah Doyduk derde Elhamdülillah Doyduk derde Elhamdülillah * Geçti yıllar geldi geriye Geçti yıllar geldi geriye Ettiklerin günahtır vallah Ettiklerin günahtır vallah * Ne dedim de darıldın bana Ne dedim de darıldın bana Ben affetsem etmez Allah Ben affetsem etmez Allah * Doyduk doyduk derde doyduk Aşk dediler seni bulduk Sevdik yandık Elhamdülillah Doyduk doyduk aşka doyduk * Doyduk doyduk derde doyduk Hamdık piştik Elhamdülillah Anlayana sivrisinek saz Anlayana sivrisinek saz * Anlamayana davul zurna az Anlamayana davul zurna az Rabbin bize pay ettiğini Rabbin bize pay ettiğini * Almak kolay versene biraz Almak kolay versene biraz Ha öldürdü öldürecek Ha öldürdü öldürecek * Sendeki bu inat bu naz Sendeki bu inat bu naz Doyduk doyduk derde doyduk Aşk dediler seni bulduk * Sevdik yandık Elhamdülillah Doyduk doyduk aşka doyduk Doyduk doyduk derde doyduk Hamdık piştik Elhamdülillah

Sen benim konularımı bilmezsin Bilsen bile zaten ilgilenmezsin Senin önceden verilmiş kararların var Sen başkalarını dinlemeyi hiç sevmezsin *** İnan ki inan ki inan ki böyle olmaz İnan ki inan ki inan ki değil siyah beyaz *** Ay ay ay ağır yaralı Kaybetti aşkın kralı Ay ay ay zorluydu yollar Kanatlandım yırttım kozamı *** Sen kendinle vakit geçirirken Aynalarla samimi bana uzakken Ben çizginin öteki yanına geçtim Sen hala seyircilere oynarken *** Sen uyurken ben gittim Sızlattın iz bıraktın ama bittin Bir şans daha diyorsun Üzgünüm ama çok geç sevgilim