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7/24 Dinle Şafak Sönmez

Şafak Sönmez

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01

Ağlama

Şafak Sönmez 04:42
02

Tutki Çıldırdım

Şafak Sönmez 04:40
03

Aşkım

Şafak Sönmez 04:07
04

Anma Arkadaş

Şafak Sönmez 03:59
05

Faydası Yok ki

Şafak Sönmez 03:47
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Albümler

II.Perde Şafak Sönmez

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