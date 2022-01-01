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Şafak Sönmez
Şafak Sönmez
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01
Ağlama
Şafak Sönmez
04:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ömer Faruk Güney
Besteci:
Namıg Naghoaliyev
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02
Tutki Çıldırdım
Şafak Sönmez
04:40
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ömer Faruk Güney
Besteci:
Namıg Naghdaliyev
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03
Aşkım
Şafak Sönmez
04:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Semra Sönmez
Besteci:
Semra Sönmez
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04
Anma Arkadaş
Şafak Sönmez
03:59
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selahattin Sarıkaya
Besteci:
Selahattin Sarıkaya
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05
Faydası Yok ki
Şafak Sönmez
03:47
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ömer Faruk Güney
Besteci:
Birhan Biber
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