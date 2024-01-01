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7/24 Dinle II.Perde

II.Perde Şarkı Sözleri

Şafak Sönmez II.Perde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şafak Sönmez II.Perde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan II.Perde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şafak Sönmez

Şafak Sönmez

II.Perde

  • Gülü Reyhan

  • Ağlama

  • Tutki Çıldırdım

  • Aşkım

  • Anma Arkadaş

  • Faydası Yok ki

  • Dağları Yakarım

  • İkinci Perde

  • Bu Gece

  • İddia

  • Gençliğim

  • Tutki Çıldırdım (2.Version)

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