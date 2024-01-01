Şafak Sönmez

İkinci Perde Ne oldu nasıl oldu Her matine sen Duygusal bir macera saklı serüven Dolu bütün rezervasyon Alt üst ettin rekorları Tüm hayaller yok satıyor * Yaktım eski zamanları İkinci perde * Baş rolde sen Figüran ben Tutar bu aşk tutar gülüm Sende sevsen

Ağlama Akşam olur,çöker hüzün Bir hayale döner yüzüm * Sensizliğim vurur beni Sensiz olmaz mahur gözlüm * Ey benım bahar yazım Ey benım alın yazım Ey benım bahar yazım Ey benım alın yazım Ağlama sebebim olma gayrı Ağlama olmam senden ayrı Ağlama sil gözünün yasını Ey mahur gözlüm * Kokun sinmiş yatağıma Gölgen düşer duvarlara Bu ilk defa Beni anla Sensiz olmaz mahur gözlüm * Ey benim bahar yazım Ey benim alın yazım Ey benim bahar yazım Ey benim alın yazım * Ağlama sebebim olma gayrı Ağlama olmam senden ayrı Ağlama sil gözünün yasını Ey mahur gözlüm

Tutki Çıldırdım Hayaller yetmiyor bu gece bana Geceler varmıyor sensiz sabaha * Kalbine girmenin bir yolu yok mu Asığım vurgunum mecburum sana Kalbine girmenin bir yolu yok mu Asığım vurgunum mecburum sana * Tut ki çıldırdım tut ki ölüyorum Son nefesimde bile seni seviyorum tut ki çıldırdım tut ki ölüyorum Son nefesimde bile seni seviyorum * Gözlerim görmüyor kulağım sağır Yokluğun ah içimde tas gıbi ağır

Aşkım Bilsen neler geçer gözümün önünden Bir hasret yakar içimi derinden Herşey eksik anlamsız Ben vazgeçtim kendimden Senin derdinden * Yar yar türkü yaktım hasretini Terkettim kendimi yaşadım seni * Olmadığın her yer gurbet aşkım Sana aşığım * Sorsan neler çektim özleminden Yangın olup aktın gözlerimden Ecel olsan genç ömrüme Ben vazgeçmem yine senden Senin derdinden * Yar yar türkü yaktım hasretini Terkettim kendimi yaşadım seni Olmadığın her yer gurbet aşkım Sana aşığım

Anma Arkadaş Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş * Giden gelirmi sandın aldandın boşa yandın Bırakıp gittti seni neden ismini andın? anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş * Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş Giden gelir mi? sandın aldandın boşa yandın * Bırakıp gitti seni, neden ismini andın? anma arkadaş Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş * Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş Yanma arkadaş, yanma arkadaş

Faydası Yok ki Gönlüne düştüyse sevda ateşi Ayrılık elinde çaresi yokki Korktuğun başına gelirse gelsin Korkunun ecele faydası yok ki * Yanarsak yanalım bırak söndürme Dünyamı tersine sakın döndürme Öldürme bu aşkı aşkım öldürme Ölümün dünyada adresi yok ki * Sen girdin dünyama girdin kanıma Çıkıpta gidilmez kapısı yok ki Gönlüme söz geçmez sevdi bir kere Onunda elimde tapusu yok ki

Dağları Yakarım Gözüm korkmaz benim daldan budaktan Kem gözden korkarım yarim yakar uzaktan Söz çıkmışsa bir kez namus dudaktan Ben bir dönek hain kuldan korkarım Sevmişsem engeli bilmem Hele yar sevdiyse ölürüm vermem Hele yar sevdiyse ellere vermem Dağları yıkarım * Dünyayı yakarım Bizi kimse ayıramaz Ben bir allahtan korkarım Geçer zaman ölüm emirle gelir Canana cam canım emirsiz de verilir Toprağın altında bile seven sevilir Ben bir hayır bilmem yarim yardan korkarım

Bu Gece Bu gece sensizlik kapımda benim Kovarım gitmez aycanımı Bu gece düşlerim tutunur sana Hayaller yetmez aycanım * Bu gece düşlerim sarhoş Bu gece yüreğim sarhoş Bu gece ruhumda sarhoş ay * Bu gece gözlerim arıyor seni * Yüreğim acıyor aycanım Bu gece ayrılık kurşunum olur Vurulur düşlerim aycanım * Bu kaçıncı sevda kurudu dalında Bu kaçıncı ceza Ömrümü harcadı.tuzaklarında Ey başım.sana biraz akıl Ey ömrüm.senin bu son fasıl Yıkıl aşk yıkıl Ateşlere sarıl Ya benim ol çırılçıplak Ya bana darıl

İddia Bana baba nasihatı Dayak gördün sıvış dedi Yemek buldun giriş dedi Aşık oldun mu unutma Yürekte seviş * Şimdi ben bir aşkın oğlu Koşup geldim sana doğru Yudum yudum seni içtim Deli gönlüm sarhoşun oldu * Varmısın iddiaya Benim olacaksın Adım Adım peşindeyim Bana varacaksın

Gülü Reyhan Sürgün vakti akşamlarda Saçak altı hikayeler Yas tutuyor sensizliğe Balkonda menekşeler * Martılar soruyor seni * Bu pazarda gelmez mi Nafile bekleyişler Bir gün sona ermez mi * Gülü reyhan nefeslerim Özledim seni çok özledim Özlemeyi sevmek gibi Ben babamdan öğrendim

Gençliğim Gençliğim ardından sürünsün dursun Aşkına ihanet ettimse eğer En kötü belalar ay beni bulsun Senden başkasını sevdimse eğer * Sen benim canımsın hemde cananım İnanki uğruna feda bu canım İster herkes bana serseri desin Kahbeyim sözümden dönersem canım * En kötü belalar ay beni bulsun Senden başkasını sevdimse eğer En kötü belalar ay seni bulsun Benden başkasını sevdinse eğer