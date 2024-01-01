Şafak Sönmez

-
Hayaller yetmiyor bu gece bana
Geceler varmıyor sensiz sabaha
*
Kalbine girmenin bir yolu yok mu
Asığım vurgunum mecburum sana
Kalbine girmenin bir yolu yok mu
Asığım vurgunum mecburum sana
*
Tut ki çıldırdım tut ki ölüyorum
Son nefesimde bile seni seviyorum
tut ki çıldırdım tut ki ölüyorum
Son nefesimde bile seni seviyorum
*
Gözlerim görmüyor kulağım sağır
Yokluğun ah içimde tas gıbi ağır
-
Akşam olur,çöker hüzün
Bir hayale döner yüzüm
*
Sensizliğim vurur beni
Sensiz olmaz mahur gözlüm
*
Ey benım bahar yazım
Ey benım alın yazım
Ey benım bahar yazım
Ey benım alın yazım
Ağlama sebebim olma gayrı
Ağlama olmam senden ayrı
Ağlama sil gözünün yasını
Ey mahur gözlüm
*
Kokun sinmiş yatağıma
Gölgen düşer duvarlara
Bu ilk defa
Beni anla
Sensiz olmaz mahur gözlüm
*
Ey benim bahar yazım
Ey benim alın yazım
Ey benim bahar yazım
Ey benim alın yazım
*
Ağlama sebebim olma gayrı
Ağlama olmam senden ayrı
Ağlama sil gözünün yasını
Ey mahur gözlüm
-
Hayaller yetmiyor bu gece bana
Geceler varmıyor sensiz sabaha
*
Kalbine girmenin bir yolu yok mu
Asığım vurgunum mecburum sana
Kalbine girmenin bir yolu yok mu
Asığım vurgunum mecburum sana
*
Tut ki çıldırdım tut ki ölüyorum
Son nefesimde bile seni seviyorum
tut ki çıldırdım tut ki ölüyorum
Son nefesimde bile seni seviyorum
*
Gözlerim görmüyor kulağım sağır
Yokluğun ah içimde tas gıbi ağır
-
Bilsen neler geçer gözümün önünden
Bir hasret yakar içimi derinden
Herşey eksik anlamsız
Ben vazgeçtim kendimden
Senin derdinden
*
Yar yar türkü yaktım hasretini
Terkettim kendimi yaşadım seni
*
Olmadığın her yer gurbet aşkım
Sana aşığım
*
Sorsan neler çektim özleminden
Yangın olup aktın gözlerimden
Ecel olsan genç ömrüme
Ben vazgeçmem yine senden
Senin derdinden
*
Yar yar türkü yaktım hasretini
Terkettim kendimi yaşadım seni
Olmadığın her yer gurbet aşkım
Sana aşığım
-
Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş
Bir sevgili uğruna sende benim gibi, yanma arkadaş
O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş
O yaşlı gözlerine o yalan sözlerine, kanma arkadaş
*
Giden gelirmi sandın aldandın boşa yandın
Bırakıp gittti seni neden ismini andın? anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş
Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş
*
Bir gün geri gelecek senden af dileyecek, sanma arkadaş
Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş
Yırt at gitsin resmini unut artık ismini, anma arkadaş
Giden gelir mi? sandın aldandın boşa yandın
*
Bırakıp gitti seni, neden ismini andın? anma arkadaş
Anma arkadaş, anma arkadaş, anma arkadaş
*
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
Yanma arkadaş, yanma arkadaş
-
Gönlüne düştüyse sevda ateşi
Ayrılık elinde çaresi yokki
Korktuğun başına gelirse gelsin
Korkunun ecele faydası yok ki
*
Yanarsak yanalım bırak söndürme
Dünyamı tersine sakın döndürme
Öldürme bu aşkı aşkım öldürme
Ölümün dünyada adresi yok ki
*
Sen girdin dünyama girdin kanıma
Çıkıpta gidilmez kapısı yok ki
Gönlüme söz geçmez sevdi bir kere
Onunda elimde tapusu yok ki
-
Gözüm korkmaz benim daldan budaktan
Kem gözden korkarım yarim yakar uzaktan
Söz çıkmışsa bir kez namus dudaktan
Ben bir dönek hain kuldan korkarım
Sevmişsem engeli bilmem
Hele yar sevdiyse ölürüm vermem
Hele yar sevdiyse ellere vermem
Dağları yıkarım
*
Dünyayı yakarım
Bizi kimse ayıramaz
Ben bir allahtan korkarım
Geçer zaman ölüm emirle gelir
Canana cam canım emirsiz de verilir
Toprağın altında bile seven sevilir
Ben bir hayır bilmem yarim yardan korkarım
-
Ne oldu nasıl oldu
Her matine sen
Duygusal bir macera saklı serüven
Dolu bütün rezervasyon
Alt üst ettin rekorları
Tüm hayaller yok satıyor
*
Yaktım eski zamanları
İkinci perde
*
Baş rolde sen
Figüran ben
Tutar bu aşk tutar gülüm
Sende sevsen
-
Bu gece sensizlik kapımda benim
Kovarım gitmez aycanımı
Bu gece düşlerim tutunur sana
Hayaller yetmez aycanım
*
Bu gece düşlerim sarhoş
Bu gece yüreğim sarhoş
Bu gece ruhumda sarhoş ay
*
Bu gece gözlerim arıyor seni
*
Yüreğim acıyor aycanım
Bu gece ayrılık kurşunum olur
Vurulur düşlerim aycanım
*
Bu kaçıncı sevda kurudu dalında
Bu kaçıncı ceza
Ömrümü harcadı.tuzaklarında
Ey başım.sana biraz akıl
Ey ömrüm.senin bu son fasıl
Yıkıl aşk yıkıl
Ateşlere sarıl
Ya benim ol çırılçıplak
Ya bana darıl
-
Bana baba nasihatı
Dayak gördün sıvış dedi
Yemek buldun giriş dedi
Aşık oldun mu unutma
Yürekte seviş
*
Şimdi ben bir aşkın oğlu
Koşup geldim sana doğru
Yudum yudum seni içtim
Deli gönlüm sarhoşun oldu
*
Varmısın iddiaya
Benim olacaksın
Adım Adım peşindeyim
Bana varacaksın
-
Sürgün vakti akşamlarda
Saçak altı hikayeler
Yas tutuyor sensizliğe
Balkonda menekşeler
*
Martılar soruyor seni
*
Bu pazarda gelmez mi
Nafile bekleyişler
Bir gün sona ermez mi
*
Gülü reyhan nefeslerim
Özledim seni çok özledim
Özlemeyi sevmek gibi
Ben babamdan öğrendim
-
Gençliğim ardından sürünsün dursun
Aşkına ihanet ettimse eğer
En kötü belalar ay beni bulsun
Senden başkasını sevdimse eğer
*
Sen benim canımsın hemde cananım
İnanki uğruna feda bu canım
İster herkes bana serseri desin
Kahbeyim sözümden dönersem canım
*
En kötü belalar ay beni bulsun
Senden başkasını sevdimse eğer
En kötü belalar ay seni bulsun
Benden başkasını sevdinse eğer