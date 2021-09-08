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7/24 Dinle Safiye Ayla Alişimin Kaşları Kara
Alişimin Kaşları Kara

Alişimin Kaşları Kara

20 Parça | 01:09:07

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alişimin Kaşları Kara

Safiye Ayla 04:03
02

Yanık Ömer

Safiye Ayla 03:37
03

Pencere Açıldı Bilal Oğlan

Safiye Ayla 02:47
04

Dayler Dayler

Safiye Ayla 04:41
05

Çile Bülbülüm Çile

Safiye Ayla 02:49
06

Kalbimde Açılmış

Safiye Ayla 02:34
07

Çile Bülbülüm

Safiye Ayla 02:49
08

Ah Bu Gönül Şarkıları

Safiye Ayla 03:55
09

Niçin Baktın Bana Öyle

Safiye Ayla 03:44

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