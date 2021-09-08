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Safiye Ayla
Alişimin Kaşları Kara
Alişimin Kaşları Kara
20 Parça | 01:09:07
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01
Alişimin Kaşları Kara
Safiye Ayla
04:03
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02
Yanık Ömer
Safiye Ayla
03:37
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03
Pencere Açıldı Bilal Oğlan
Safiye Ayla
02:47
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04
Dayler Dayler
Safiye Ayla
04:41
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05
Çile Bülbülüm Çile
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02:49
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06
Kalbimde Açılmış
Safiye Ayla
02:34
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07
Çile Bülbülüm
Safiye Ayla
02:49
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08
Ah Bu Gönül Şarkıları
Safiye Ayla
03:55
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09
Niçin Baktın Bana Öyle
Safiye Ayla
03:44
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