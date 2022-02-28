Anlatacaklarım Var Şarkı Sözleri
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Safiye Ayla
Anlatacaklarım Var
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Alişimin kaşları kare, aman
Sen açtın sineme yare
**
Bulamadım derdime çare, aman
Görmedin mi, ah civan Alişimi
Tuna boyunda
Görmedin mi, ah aslan Alişimi
Tuna boyunda
**
Evleri var hane hane, aman
Benleri var tane tane
**
Ben kül oldum yane yane, aman
Görmedin mi ah civan Alişimi
Tuna boyunda
Görmedin mi ah aslan Alişimi
Tuna boyunda
-
Yakışmadı bize bu ayrılık, sen ne dersen de
Yemin ederim söyleyemedim daha kimse bilmiyor
Ben istedim ki sadece ikimize dönsün bu dünya
Yemin ederim sensiz gözüme uyku girmiyor
***
Atalım içimize susalım gitsin
Bütün öfkemizi yakalım bitsin
Ortada bir durum yok onarılmaz
Yeter ki gurur bizi terk etsin
***
Biz ayrı yara bere içinde kalırız haberin olsun
Yeter ki bir arada olalım isterse dünya dursun
Bu aşk böyle yarım kalamaz, bana güven hiçbir şey olmaz
Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun
***
Biz ayrı yara bere içinde kalırız haberin olsun
Yeter ki bir arada olalım isterse dünya dursun
Bu aşk böyle yarım kalamaz, bana güven hiçbir şey olmaz
Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun