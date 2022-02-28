Safiye Ayla

Çile Bülbülüm Çile Bülbülüm gel de dile Söyle benimle bile Sesini duyur güle Çile bülbülüm çile ** Müjde ey güzel kuşum Bahara döndü kışım Gülüyor içim dışım Çile bülbülüm çile

Yaralı Sormuyor hatırımı, çalmıyor hiç kapımı Hanidir bekliyorum bir haber yok Kalbimde gizli yara, kalmadı aklım Güç bela kendimi dışarı attım *** Bendeki bu durumu, yakmışım gururunu Buldum da sorununu, yakışmadı çözümü Kendimden vazgeçerim, her rüzgârdan geçerim Bir tek onun meltemi, bulmuştu şu özümü *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım *** Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı, yaralı Ben ömrümde bu kadar yıkılmamıştım O an aşk öyle bir tutuşturuyor adamı Ben dünyaya bu kadar sıkışmamıştım Ben kimseye böyle yakışmamıştım

Feveran Buraya kadarmış diye yollar Sona ermez bir yalan bu Yüreğine dönmez çalınanlar Dile gelmez feveran bu *** Gözlere damlalar, hasreti damgalar Yanılıp da yaş dinecek sanan Bir ömür boyu acıda yanan *** Bir boş bakış, yarım gülüş Ya gözlerin yaşardı mı? İçimde hep susan acı Yolun sonuna vardı mı? *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını Yüreğine dönmez çalınanlar Dile gelmez feveran bu *** Gözlere damlalar, hasreti damgalar Yanılıp da yaş dinecek sanan Bir ömür boyu acıda yanan Şarkı Sözleri Bir boş bakış, yarım gülüş İçimde hep *** Bir boş bakış, yarım gülüş Ya gözlerin yaşardı mı? İçimde hep susan acı Yolun sonuna vardı mı? *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını *** Yürek deyip yenilmedin Kadir kıymet ne bilmedin Sana bırakmam ahımı Kader yazsın günahını

Sahici Doğdu içime ayrılacağın Selamını aldım yalnızlığın Bak da gözüme, söyle yüzüme Yakıştı mı bu haksızlığın *** Kırsam döksem ne işe yarıyor Almış bak başını yine gidiyor Ben aşkı kurtarayım derken Kalbim elden gidiyor *** Yıkılır her gece üzerime dünya Ben sandım sahici, meğerse bir rüya Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme Yazmıştım sildiler zorla *** Yıkılır her gece üzerime dünya Ben sandım sahici, meğerse bir rüya Gönlünü gönlüme, ömrünü ömrüme Yazmıştım sildiler zorla