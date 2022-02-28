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7/24 Dinle İkinci Hal

İkinci Hal Şarkı Sözleri

Safiye Ayla İkinci Hal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Safiye Ayla İkinci Hal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İkinci Hal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Safiye Ayla

Safiye Ayla

İkinci Hal

  • Çile Bülbülüm Çile

  • Yaralı

  • Feveran

  • Sahici

  • Saygımdan

  • Ege

  • Hilal

  • İkinci Hal (Barış Özesener)

  • İkinci Hal (Murat Yeter)

  • Kadar Ft Emre Aydın

  • Kapıda Yalnızlık

  • Yaprak Dökümü

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