Safiye Ayla

Pencere Açıldı Bilal Oğlan Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı Pencere açıldı Bilal Oğlan piştov patladı Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı Varın bakın kanlı da Bilal yine kimi hakladı ** Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Allı yemeni Bilal Oğlan pullu da yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni ** Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam Ben sana varmam Bilal Oğlan ben sana varmam Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam Yedi yıl karşımda da dursan yine sana yalvarmam ** Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Allı yemeni Bilal Oğlan pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni

Aşk Mı Lazım bir gelsen diyorum beni çıkıp alsan çıkmazlardan hiç bir şartım yok sadece tutsan kollarımdan *** yar, yine çık yoluma aldın aklınla dile benden sen ne istersen bir ömür varım ben *** yaşıyorum sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu fark ettin mi yokluğumu yar *** yar, yine çık yoluma aldın aklınla dile benden sen ne istersen bir ömür hazırım *** aşk mı lazım dert mi lazım söyle sevdiğim bize ne lazım ayran içtik, ayrı düştük gülmek istedi, şu kara bahtım *** yar, beni özletme hadi artık aşk yolun küçücük sevda meleğim

Deli Divane Yandım bi yare bulsak bi çare Ah onu istiyor gönül deli divane *** Faydasız nasihatler Ne söylesem boşuna Şu divane gönlüm rüyada Sanki başka dünyadan Işınlandı dünyama O uzaydan ben alaturka *** Yüreğime sorsalar, hapis kalmış burada Kaçacak ilk çıkan fırsatta Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan Gözlerim ışıklarında *** Yandım bi yare bulsak bi çare Ah onu istiyor gönül deli divane

Mecnun Bir gülüşünle başladı Yüreğimde fırtına Bana hiç danışmadan Aşk kapımda Sen bahara ahenk veren Sarmaşık yediveren Güneşimle can bulup sarılsan *** Yar ne olur dokun bir kere Yüreğim yaprak döküyor Beni görsen sensiz Halim sonbahar *** Tenin sokulur yakınlarıma Dokunur dudaklarıma Hayalin yetmiyor Gel ol yanımda *** Sevdalar sevdalar Bir güler bir ağlar Nasıl güzellik Allah'ım Kalbe zarar *** Gitsem mi kalsam mı Mecnun'a sorsam mı Kül olur ateşe dayanmaz Bu şehir yanar

Olmadı Umutlar bittiğinde Birden anladım Tozla duman olmuş hayaller Hayatımdan eksilmeden bi daha düşün Son sahne olmadan inmez perdeler *** Köşedeki kahvede bekliycem seni Birer çay içsek rahatlarız Eller dokunmasın da gözler konuşsun Aşk varsa bakışlardan anlarız *** Kaç sefer oldu hala deniyoruz Kaç sene böyle gider gider Her başladığında acı çekiyoruz Her başladığında yeter artık biter *** Olmadı yine denedik olmadı Boşa koyduk dolmadı Bu aşk bize uymadı gitti Olmadı yine yerin dolmadı Beni nasıl zorladı Bu aşk fena salladı bitti