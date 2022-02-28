Ay Şahit Şarkı Sözleri
Safiye Ayla Ay Şahit şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Safiye Ayla Ay Şahit şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ay Şahit sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor
Yanık Ömer, yiğit Ömer, övünmeden yaşıyor
Kurtuluş savaşında, yirmi sekiz yaşında
Mangasının başında, taşıyor
Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor
**
Savaş biter, Yanık Ömer, köye döner
Köylü bütün bayram eder
Yanık Ömer kutlanır
Nişanlısı mutlulanır
**
Hey, Yanık Ömer, attan iner
Pembegül'e bağlar kemer
Köylülere gider haber
Düğüne, düğüne
**
Eline kına yakar, başına teller takar
Belinde altın kemer, öyle alana çıkar
Heey
Pembegül, allanır, pullanır
Yanık Ömer'in köyüne düğün alayı yollanır
-
Göster bana bir sebep göster
Dönmem için sana
Anlat bana bir şeyler anlat
İnanmam için hala
***
Değiştin sen beni çok severken
Çifte kumrulardık biz eskiden
Bu defa da yine benden olsun
Döndüğüm son söz olsun
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
O oo oo o oooo...
***
Göster bana bir sebep göster
Dönmem için sana
Anlat bana bir şeyler anlat
İnanmam için hala
***
Değiştin sen beni çok severken
Çifte kumrulardık biz eskiden
Bu defa da yine benden olsun
Döndüğüm son söz olsun
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
O oo oo o oooo...
***
Son bir şans daha veriyorum ikimize
Ay şahit gök şahit olduğu için
Aşk şahit olduğu için
Bak bir yıldız daha kayıyor gördün mü?
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
***
Ay şahit aşkımıza her gece
Gök şahit ettiğin yeminlere
El şahit verdiğim emeklere
Aşk şahit bir şans daha ikimize
-
Anla artık anla beni
Unut bütün geçenleri
***
Bitsin her şey bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben
Saadetler diliyorum
***
Biliyorum ayıracak
Bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak
Yıllar süren sevgimizi
***
Biliyorum ayıracak
Bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak
Yıllar süren sevgimizi
***
Bitsin her şey bütün aşkım
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben
Saadetler diliyorum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-