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7/24 Dinle Safiye Soyman

Safiye Soyman

Romantik Müzik

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Hani Gittin Ya

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Yanık Ömer

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İstanbul Sokakları

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Sen Ağlarsın

05

Yalnız Beni Sev

... KAPAT
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Albümler

Herkes Dinlesin Safiye Soyman

Yine Benden Dinleyin Safiye Soyman

Hani Gittin Ya Safiye Soyman

Sevenler Gece Ağlar Safiye Soyman

Aşkolsun Sana Safiye Soyman

Sen Gittin mi Ben Ölürüm Safiye Soyman

Söz Veriyorum Safiye Soyman

Çalma Listeleri

Özlem Şarkıları

Özlem Şarkıları

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