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Safiye Soyman
Safiye Soyman
Romantik Müzik
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01
Hani Gittin Ya
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şaban Çelik
Besteci:
Şaban Çelik
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02
Yanık Ömer
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sadettin Kaynak
Besteci:
Sadettin Kaynak
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03
İstanbul Sokakları
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selahattin Sarıkaya
Besteci:
Selahattin Sarıkaya
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04
Sen Ağlarsın
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Söz yazarı:
Hülya Şenkul
Besteci:
Mustafa Özkent
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05
Yalnız Beni Sev
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hülya Şenkul
Besteci:
Mustafa Özkent
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Safiye Soyman
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