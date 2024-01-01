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Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)
Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu) Şarkı Sözleri
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Şahin Gültekin
Bölgelerimiz Türkülerimiz (Orta Anadolu)
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(Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum
Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum
Bir tek Selamına Güveniyorum
Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
(Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin
Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin
Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin
Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına
Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime
(Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var
Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var
Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var
Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
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Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
***
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
***
Dağı boran olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Uyku girmez, uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
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Âhû gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere veremiyorum
(Derdimi ellere diyemiyorum)
***
Helâl olsun al yanaktan aldığım
El uzadıp gonca gülün derdiğim
İnce belini datlı dilini sevdiğim
Gırılsın gollarım saramıyorum
***
Al yanaktan aldıcağım azıktır
Darama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına gelemiyorum
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