Şahin Gültekin

Gesi bağları (Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum Bir tek Selamına Güveniyorum Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim (Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime (Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim

Dağlar dağladı beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana *** Dağı boran olanın Hali yaman olanın Uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Uyku girmez, uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana