lk ışıklarında Gecenin coşkusuyla Tane tane bin umut doldu Kalbim sevindi Ay benim içimde Yanıma sen gelince Taze taze gür sevinç taştı Can yüreklendi Ah neydi o gözler Ah neydi o özlemler Ne olur bir tanem Yüzüme gülsen Ne olur nar tanem Beni bir uçursan Ne olur bir tanem Elimi tutsan Ne olur nar tanem Of Serseri ruhumda Açılan penceremdin Ayrı gayrı kalmaz diye Coştum heveslendim Her gece uykumda Belki de çok rüyada Yerde gökte hep ismini Söyler sayıklardım