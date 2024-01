Aşk yalancıktan var olmaz derler Öyle bir gecede avunmaz derler Hani bir bakış ah o bakış varsa Hani her zaman seni hırpalarsa Ayrılık saati gelip çattığında Gönlünde sıcacık birşeyler kalırsa İşte ben seninle bu duyguyu yaşadım Ne olursa olsun benim ol istedim Nerden çıktın karşıma Büyü mü yaptın söyle bana Eller dinmez fırtına Canımı yaktın anlasana Ah sevdiğim içime doğdun bir çırpıda Yalnızlık kor alevken Kanıma girdin yar ol bana Aşk acı çekmek üzülmek derler Sancısı durmaz hep yanar derler Hani bir öpüş ah o öpüş varsa Hani her zaman seni hırpalarsa Ayrılık saati gelip çattığında Birlikte yaşanan heyecanlar oysa İşte ben seninle bu duyguyu yaşadım Ne olursa olsun benim ol istedim

lk ışıklarında Gecenin coşkusuyla Tane tane bin umut doldu Kalbim sevindi Ay benim içimde Yanıma sen gelince Taze taze gür sevinç taştı Can yüreklendi Ah neydi o gözler Ah neydi o özlemler Ne olur bir tanem Yüzüme gülsen Ne olur nar tanem Beni bir uçursan Ne olur bir tanem Elimi tutsan Ne olur nar tanem Of Serseri ruhumda Açılan penceremdin Ayrı gayrı kalmaz diye Coştum heveslendim Her gece uykumda Belki de çok rüyada Yerde gökte hep ismini Söyler sayıklardım