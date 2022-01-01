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7/24 Dinle Şahsenem

Şahsenem

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01

O Bu Gece Gelecek

Şahsenem 04:14
02

Gözyaşlarım Anlatır

Şahsenem 04:42
03

Nartanem

Şahsenem 03:44
04

Daha Dur

Şahsenem 04:48
05

Leyla Misali

Şahsenem 04:48
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