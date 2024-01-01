-
Bana gülen o resmin hala koynumda
Hayalin aklımda
Yüreğim meskendir aşka beni sar
Gel bana zalim yar
*
Gül tanem,birtanem
Hançer getir vur sinem
Senin için can veren
Sevdalım,muradım
Hançer getir vur kalbi
Ömür geçer hep yetim
*
Yüreğime gam doldu sana hasretten
Derdinle yandım ben
Dilime yar oldu bütün dualar
Gözlerim kan ağlar
-
Hayat sana baki değil
Ömür hayal sahi değil
Hiçbirşeyin yok kıymeti
Saf ve temiz tut kıymeti
Hakka yakın olsun özün
Sevgi ile baksın gözün
Kimseyi hor görme
Kimseyi incitme
Ne fayda…
Paran pulun ne fayda
Malın mülkün ne fayda
Zenginliğin baki değil
Hepsi fani ne fayda
Güzel yüzün ne fayda
Boyun posun ne fayda
O gençliğin baki değil
Hepsi fani ne fayda
Dünya yalandır sakın aldanma
Haline şükret hırsa kapılma
Misafiriz bu alemde
Göçeriz günün birinde
Hep aynı hep aynı
Zengin fakir hep aynı
Güzel çirkin hep aynı
Fani dünya hep aynı
Bunun sonu hep aynı
Hep aynı…
-
Bana gülen o resmin hala koynumda
Hayalin aklımda
Yüreğim meskendir aşka beni sar
Gel bana zalim yar
*
Gültanem, birtanem
Hançer getir vur sinem
Senin için can verem
Sevdalım, muradım
Hançer getir vur kalbim
ömür yetim can yetim
*
Of of of..
*
Yüreğime gam doldu sana hasretten
Derdinle yandım ben
Dilime yar oldu bütün dualar
Gözlerim kan ağlar
-
Gözlerin bir ömür diyor
O hiç peşimden gitmiyor
Her yerde beni izliyor
Üstelik hiç de susmuyor
Aşkımdan çatlasa delirse umrumda sanki
Bir gitse yok olsa istemem başka hiçbir şey
Deli oğlan sus çıkarma
Beni yoldan sözlerin hep yalan
Delioğlan, aklın varsa kaç oğlan
Bak geliyor babam
Deli oğlan git başımdan git oğlan
Kalmadı duymayan
Deli oğlan sen şansına küs oğlan
Benimki bir arslan
Görmedim böyle bir çocuk
Bilmem sonum ne olacak
Kaçsam bile köşe bucak
O gelip beni bulacak
Aşkımdan çatlasa delirse umrumda sanki
Bir gitse yok olsa istemem başka birşey
-
Uçsuz bucaksız bir haldeyim
Dilim dolanmış pervaneyim
Dönerim dururum ben hep aynı çember içinde
Beynim çığlık çığlığa
Her gün ölürüm
Gurbet elde kaldım ah
Sabır ver sabır tanrım
Yalnızlığım ağlıyor
Yardım et bir güç tanrım
Ne soran olur ne anlayan
Geçen yıllarım tek arkadaş
Dönerim dururum ben hep aynı çember içinde
Hüznüm çığlık çığlığa
Her gün ölürüm
-
Kaşı kara kara göz
Dön bu yana biraz bak
Kaşı kara kara göz
Sana özüm helal hak
Dillerde kaşın gözün
Dillerde güzel yüzün
Dön bu yana biraz bak
Yüreğimi yakar aşk
Yar sevdiğim beni duy
Bu ne çalım bu ne huy
Ah ben yaralı ceylan
Gel bu cana derman ver
Ah bekledim hep yollarını
Silmedim hiç gözyaşımı yar
Sevdalın olmuşum, yar yolunda bir hoşum
Derbeder olmuşum, ben aşkınla bir hoşum
Nazına doydu gönül
Uğruna doydu gönül
Ne olur etme canım
Böyle naz böyle zulüm
-
Elbet birgün unuturum
Diner gözyaşlarım
Elbet birgün dünüm olur
Solar anlarım
Karanlığım aydınlanır ardından
Sessizliğim sensizlikten aldırma
Sensin….
Yerlerin göklerin haberi olmasın
Ağlarım için için kimseler duymasın
Yol verin gidem benim yollar kapanmasın
Söylesin bu şarkıyı beni hatırlasın
-
Eğer aşıklığım eytsem küyüp canu cehan örter
Bu işk sırrım etsem taki ül hanuman örter
Kişiğe işk otidin zerreyi yetse bölüp giryan
Bolip besabru betakat yüreğimni çunan örter
Ay…
*
Bu dert ile harab oldum kelip halimni sormazsın
Tilim lolu közüm giryan yüreğimni nihan örter
Ay…
*
Bu meşreb derdini cana ki hiç kim başige salmez
Eğer mahşarda ah ursam zaminu asuman örter
Gamım başka elem başka yürüğimni nihan örter
Eğer aşıklığım eytsem küyüp ganu cehan örter
-
Yerlere fırlatıp benim aşkımı
Bir yabancı gibi işte gidiyor
Görmez niye gelip gözyaşlarımı
Ardına bakmadan işte gidiyor
Görmez niye gelip duygularımı
Ardına bakmadan işte gidiyor
Kalakaldım sessiz çığlıklarımla
Kalakaldım kırık umutlarımla
Canım çekiliyor her bir adımda
Öldüre öldüre işte gidiyor
Neden bu acıya bir şey demeden
Ben ne olacağım hiç düşünmeden
Kaybolan ömrümü geri vermeden
Ardına bakmadan işte gidiyor
Kaybolan ömrümü bir daha vermeden
Ardına bakmadan işte gidiyor
-
Gördüm iki peri geler
Geledi sallana sallana
Aşığınım gönlün alıp
Geledi nazlana nazlana
Seni özin bir yana
Menim özim bir yana
lşkında öler boldım
İzledim yana yana
-
Döküldü sonbahar, yaprakları benden
Derinden incindim, sevmeye tövbe ettim
Derinden incindim, bir daha aşka tövbe
Madem verdin yüreğini
Başkasına sevgilim
Sözler artık anlamsız
Susmak inan en iyisi
Durma şimdi git artık
Yaşanan önce şeyler
Sarardı anılarda
Kolay mı unutmak seni
Unutmak tüm herşeyi
-
Şu alemde sensiz gün bugün
Yanar içim derde düştüğüm
Özü bulup sözünden mahrum
Alamazdım yardan başımı
Her aklımda dilimde adın
Mecnuntal…
*
Hiç gelmedin mecnun sevdiğim
Sana sevda aşklar sunduğum
Bir tas suda susuz kaldığım
Alamadım senden başımı
Her aklımda canımda cansın
Mecnuntal…
-
Aklımda fikrimde
Birisi gezmekte
Fırtına öncesi
Sessizlik esmekte
Nasıl bir yalnızlık bu
Nasıl bir haksızlık
Şanssızlık şanssızlık bu
Ellerle paylaşmak
Olmaz vazgeçmek olmaz
Aşk bu vursan da ölmez
Vurgun sonlardan korkmaz
Yoldan o dönmez
-
Rasvetalı yabloni gruşi
Palıli tumanı nad rekoy
Vıhadila na bereg katüşa
Na vısokiy na bereg krutoy
Vıhadila pesniyü zavadila
Pra stepnova sizara arlo
Pra tavo katorova lübila
Pra tava çiyi pisma bereğla