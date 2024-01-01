Herşey Boş Şarkı Sözleri
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Bana bebeğim derdin gözbebeğim
Sensiz ölürüm derdin ya her şeyim
Hepsi yalanmış meğer
Aşkımız bir hüsranmış meğer
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Seni boşuna sevmiş bu yüreğim
Boşu boşuna körmüş ah gözlerim
Şimdi aldatmak moda
Gönlüm yok gecelik aşklarda
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Göstermem sevgimi
Göstermem aşkımı
Göstermem kalbimi
Artık bu gönlüm sana yasak
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Göstermem sevgimi
Göstermem aşkımı
Göstermem kalbimi
Bil ki bu gönlüm yasak
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Geceleri karabasan olunca
Tüm saatler durup seni vurunca
Kolay mı silmek seni bir anda
İstemezdim böyle olsun
Bırak her şey böyle kalsın
Biraz da sen tat bu acıyı
Seni bu aşka gömdüm gömdüm
Anılarımla örttüm örttüm
Bir deli rüzgar oldun geçti
Şimdi ödeştik sen de öldün
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Odamın penceresi yarı yarım
Odamın penceresi yarı yarım
yüzüm aya bakıyor içimde yangın yüzüm aya bakıyor içimde yangın bir sabah makamında doğuyor günüm geçmiyor günler geçmiyor geri dönmüyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor
odamın perdesi yarım yarım odamın perdesi yarım yarım
yüzümde ay şalkı var içimde yangın bir sabah makamında doğuyor günüm bir sabah makamında doğuyor günüm geçmiyor günler geçmiyor geri dönmüyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor.
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Gönül bağım viran
Ah ömrüm ziyan
Yaralı bir aşkın
Esiri oldumn
Gönül bağım viran
Ah aklım ziyan
Yaralı bir aşktan
Divane oldum
Bir yarin elinde
Gençliğim solmuş
Benim şu hayatta
Tek dostum elem
Yüregim sayesinde
Harebe olmuş
Benim şu hayatta
Tek dostum elem
Sevgi aleminde
Yanlız yolcular
Beni şehrinize
Sürgün ettiler
çileli başımı
Yere eğdi yar
Şimdi tek tesellim
Elemdir elem
Elem elem elem
Hoş geldin elem
Benim şu hayatta
Tek dostum elem
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Can bize değil toprağa sevdalı
Ruh misafir fani bir bedende
Her şey boş her şey boş
Şu yalancı dünyada
Her şey boş, her şey boş
Her şeyi gönlünden esirgeyen sensin
Dilediğin her şey görünmeyen ruhunda
Her şey içinde, dışında değil
İçinde, içinde, içinde
Her şey boş, her şey boş
Can bize değil toprağa sevdalı
Para, mal, mülk senin efendin mi?
Kul kalbini kırma hiç hayatta
Her şey boş, her şey boş
Şu yalancı dünyada
Ruh misafir fani bedende
Can bize değil toprağa sevdalı
Sevdalı
Can bize değil toprağa sevdalı
Ruh misafir fani bir bedende
Her şey boş, her şey boş
Şu yalancı dünyada
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Halide güzeldir
Zülüflerin güzeldir
Onu benden çok seven yok
Halide güzeldir
Gözlerini süzme
Yüreğimi üzme
Sen bana söz düzme
Halide Halide
Halide’nin yüzü
Şirindir her sözü
Bir gün görmesem o kara gözü
Deli olam özüm
Gözlerini süzme
Yüreğimi üzme
Sen bana söz düzme
Halide Halide
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Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur
Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur
*
Özbekistan Türkmenistan gelirim
Kırgızistan Kazakistan kuban gelirim
Anayurdum Türkistandır tarihi ilim
*
Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur
Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur
*
İnan beyle adem beyler ay Türk yiğitler
Kırk asırlık tarihe sahip bölgem Türkler
*
Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur
Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur
*
Türkistan Azerbaycan ey güzel yurdumuz
Türkistan anadolum ey güzel yurdumuz
Singe kurban ay güzel yurdumuz
*
Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur
Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur
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Gözü dışarıda gönlü hovarda
Böyle âşık olur mu?
Kendi benimle kalbi kiminle
Böyle bir yar olur mu?
Söyle sence olur mu?
*
Niçin adam gibi bir adam olmadın
Niçin gönlümle sen oyun oynadın
Niçin bana yar olmadın olmadın
Niçin benimle bir yuva kurmadın
*
Gittiğin yollar şimdi senindir
Orada kal isterim
Yalancı kalbin artık senindir
Burada bitsin derim
Mutluluklar dilerim
*
Niçin adam gibi bir adam olmadın
Niçin gönlümle sen oyun oynadın
Niçin bana yar olmadın olmadın
Niçin benimle bir yuva kurmadın
*
Gözü dışarıda gönlü hovarda
*
Niçin adam gibi bir adam olmadın
Niçin gönlümle sen oyun oynadın
Niçin bana yar olmadın olmadın
Niçin benimle bir yuva kurmadın