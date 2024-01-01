Haketmedim Döküldü sonbahar, yaprakları benden Derinden incindim, sevmeye tövbe ettim Derinden incindim, bir daha aşka tövbe Madem verdin yüreğini Başkasına sevgilim Sözler artık anlamsız Susmak inan en iyisi Durma şimdi git artık Yaşanan önce şeyler Sarardı anılarda Kolay mı unutmak seni Unutmak tüm herşeyi

Ne Fayda Hayat sana baki değil Ömür hayal sahi değil Hiçbirşeyin yok kıymeti Saf ve temiz tut kıymeti Hakka yakın olsun özün Sevgi ile baksın gözün Kimseyi hor görme Kimseyi incitme Ne fayda… Paran pulun ne fayda Malın mülkün ne fayda Zenginliğin baki değil Hepsi fani ne fayda Güzel yüzün ne fayda Boyun posun ne fayda O gençliğin baki değil Hepsi fani ne fayda Dünya yalandır sakın aldanma Haline şükret hırsa kapılma Misafiriz bu alemde Göçeriz günün birinde Hep aynı hep aynı Zengin fakir hep aynı Güzel çirkin hep aynı Fani dünya hep aynı Bunun sonu hep aynı Hep aynı…

Yüreğim Meskendir Aşka Bana gülen o resmin hala koynumda Hayalin aklımda Yüreğim meskendir aşka beni sar Gel bana zalim yar * Gültanem, birtanem Hançer getir vur sinem Senin için can verem Sevdalım, muradım Hançer getir vur kalbim ömür yetim can yetim * Of of of.. * Yüreğime gam doldu sana hasretten Derdinle yandım ben Dilime yar oldu bütün dualar Gözlerim kan ağlar

Deli Oğlan Gözlerin bir ömür diyor O hiç peşimden gitmiyor Her yerde beni izliyor Üstelik hiç de susmuyor Aşkımdan çatlasa delirse umrumda sanki Bir gitse yok olsa istemem başka hiçbir şey Deli oğlan sus çıkarma Beni yoldan sözlerin hep yalan Delioğlan, aklın varsa kaç oğlan Bak geliyor babam Deli oğlan git başımdan git oğlan Kalmadı duymayan Deli oğlan sen şansına küs oğlan Benimki bir arslan Görmedim böyle bir çocuk Bilmem sonum ne olacak Kaçsam bile köşe bucak O gelip beni bulacak Aşkımdan çatlasa delirse umrumda sanki Bir gitse yok olsa istemem başka birşey

Yalnızlığım Uçsuz bucaksız bir haldeyim Dilim dolanmış pervaneyim Dönerim dururum ben hep aynı çember içinde Beynim çığlık çığlığa Her gün ölürüm Gurbet elde kaldım ah Sabır ver sabır tanrım Yalnızlığım ağlıyor Yardım et bir güç tanrım Ne soran olur ne anlayan Geçen yıllarım tek arkadaş Dönerim dururum ben hep aynı çember içinde Hüznüm çığlık çığlığa Her gün ölürüm

Kaşı Kara Kaşı kara kara göz Dön bu yana biraz bak Kaşı kara kara göz Sana özüm helal hak Dillerde kaşın gözün Dillerde güzel yüzün Dön bu yana biraz bak Yüreğimi yakar aşk Yar sevdiğim beni duy Bu ne çalım bu ne huy Ah ben yaralı ceylan Gel bu cana derman ver Ah bekledim hep yollarını Silmedim hiç gözyaşımı yar Sevdalın olmuşum, yar yolunda bir hoşum Derbeder olmuşum, ben aşkınla bir hoşum Nazına doydu gönül Uğruna doydu gönül Ne olur etme canım Böyle naz böyle zulüm

Sensin Elbet birgün unuturum Diner gözyaşlarım Elbet birgün dünüm olur Solar anlarım Karanlığım aydınlanır ardından Sessizliğim sensizlikten aldırma Sensin…. Yerlerin göklerin haberi olmasın Ağlarım için için kimseler duymasın Yol verin gidem benim yollar kapanmasın Söylesin bu şarkıyı beni hatırlasın

Örter Eğer aşıklığım eytsem küyüp canu cehan örter Bu işk sırrım etsem taki ül hanuman örter Kişiğe işk otidin zerreyi yetse bölüp giryan Bolip besabru betakat yüreğimni çunan örter Ay… * Bu dert ile harab oldum kelip halimni sormazsın Tilim lolu közüm giryan yüreğimni nihan örter Ay… * Bu meşreb derdini cana ki hiç kim başige salmez Eğer mahşarda ah ursam zaminu asuman örter Gamım başka elem başka yürüğimni nihan örter Eğer aşıklığım eytsem küyüp ganu cehan örter

Efsane Aşk Bana gülen o resmin hala koynumda Hayalin aklımda Yüreğim meskendir aşka beni sar Gel bana zalim yar * Gül tanem,birtanem Hançer getir vur sinem Senin için can veren Sevdalım,muradım Hançer getir vur kalbi Ömür geçer hep yetim * Yüreğime gam doldu sana hasretten Derdinle yandım ben Dilime yar oldu bütün dualar Gözlerim kan ağlar

Gidiyor Yerlere fırlatıp benim aşkımı Bir yabancı gibi işte gidiyor Görmez niye gelip gözyaşlarımı Ardına bakmadan işte gidiyor Görmez niye gelip duygularımı Ardına bakmadan işte gidiyor Kalakaldım sessiz çığlıklarımla Kalakaldım kırık umutlarımla Canım çekiliyor her bir adımda Öldüre öldüre işte gidiyor Neden bu acıya bir şey demeden Ben ne olacağım hiç düşünmeden Kaybolan ömrümü geri vermeden Ardına bakmadan işte gidiyor Kaybolan ömrümü bir daha vermeden Ardına bakmadan işte gidiyor

Lezgi Gördüm iki peri geler Geledi sallana sallana Aşığınım gönlün alıp Geledi nazlana nazlana Seni özin bir yana Menim özim bir yana lşkında öler boldım İzledim yana yana

Mecnun Tal Şu alemde sensiz gün bugün Yanar içim derde düştüğüm Özü bulup sözünden mahrum Alamazdım yardan başımı Her aklımda dilimde adın Mecnuntal… * Hiç gelmedin mecnun sevdiğim Sana sevda aşklar sunduğum Bir tas suda susuz kaldığım Alamadım senden başımı Her aklımda canımda cansın Mecnuntal…

Aşk Bu Aklımda fikrimde Birisi gezmekte Fırtına öncesi Sessizlik esmekte Nasıl bir yalnızlık bu Nasıl bir haksızlık Şanssızlık şanssızlık bu Ellerle paylaşmak Olmaz vazgeçmek olmaz Aşk bu vursan da ölmez Vurgun sonlardan korkmaz Yoldan o dönmez