Halide Halide güzeldir Zülüflerin güzeldir Onu benden çok seven yok Halide güzeldir Gözlerini süzme Yüreğimi üzme Sen bana söz düzme Halide Halide Halide’nin yüzü Şirindir her sözü Bir gün görmesem o kara gözü Deli olam özüm Gözlerini süzme Yüreğimi üzme Sen bana söz düzme Halide Halide

Seni Bu Aşka Gömdüm Geceleri karabasan olunca Tüm saatler durup seni vurunca Kolay mı silmek seni bir anda İstemezdim böyle olsun Bırak her şey böyle kalsın Biraz da sen tat bu acıyı Seni bu aşka gömdüm gömdüm Anılarımla örttüm örttüm Bir deli rüzgar oldun geçti Şimdi ödeştik sen de öldün

Odamın Penceresi Odamın penceresi yarı yarım Odamın penceresi yarı yarım yüzüm aya bakıyor içimde yangın yüzüm aya bakıyor içimde yangın bir sabah makamında doğuyor günüm geçmiyor günler geçmiyor geri dönmüyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor odamın perdesi yarım yarım odamın perdesi yarım yarım yüzümde ay şalkı var içimde yangın bir sabah makamında doğuyor günüm bir sabah makamında doğuyor günüm geçmiyor günler geçmiyor geri dönmüyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor dinmiyor göz yaşlarım aman dinmiyor.

Hoşgeldin Elem Gönül bağım viran Ah ömrüm ziyan Yaralı bir aşkın Esiri oldumn Gönül bağım viran Ah aklım ziyan Yaralı bir aşktan Divane oldum Bir yarin elinde Gençliğim solmuş Benim şu hayatta Tek dostum elem Yüregim sayesinde Harebe olmuş Benim şu hayatta Tek dostum elem Sevgi aleminde Yanlız yolcular Beni şehrinize Sürgün ettiler çileli başımı Yere eğdi yar Şimdi tek tesellim Elemdir elem Elem elem elem Hoş geldin elem Benim şu hayatta Tek dostum elem

Herşey Boş Can bize değil toprağa sevdalı Ruh misafir fani bir bedende Her şey boş her şey boş Şu yalancı dünyada Her şey boş, her şey boş Her şeyi gönlünden esirgeyen sensin Dilediğin her şey görünmeyen ruhunda Her şey içinde, dışında değil İçinde, içinde, içinde Her şey boş, her şey boş Can bize değil toprağa sevdalı Para, mal, mülk senin efendin mi? Kul kalbini kırma hiç hayatta Her şey boş, her şey boş Şu yalancı dünyada Ruh misafir fani bedende Can bize değil toprağa sevdalı Sevdalı Can bize değil toprağa sevdalı Ruh misafir fani bir bedende Her şey boş, her şey boş Şu yalancı dünyada

Göstermem Bana bebeğim derdin gözbebeğim Sensiz ölürüm derdin ya her şeyim Hepsi yalanmış meğer Aşkımız bir hüsranmış meğer * Seni boşuna sevmiş bu yüreğim Boşu boşuna körmüş ah gözlerim Şimdi aldatmak moda Gönlüm yok gecelik aşklarda * Göstermem sevgimi Göstermem aşkımı Göstermem kalbimi Artık bu gönlüm sana yasak * Göstermem sevgimi Göstermem aşkımı Göstermem kalbimi Bil ki bu gönlüm yasak

Anayurt Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur * Özbekistan Türkmenistan gelirim Kırgızistan Kazakistan kuban gelirim Anayurdum Türkistandır tarihi ilim * Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur * İnan beyle adem beyler ay Türk yiğitler Kırk asırlık tarihe sahip bölgem Türkler * Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur * Türkistan Azerbaycan ey güzel yurdumuz Türkistan anadolum ey güzel yurdumuz Singe kurban ay güzel yurdumuz * Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur Karakalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur