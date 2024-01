Can bize değil toprağa sevdalı Ruh misafir fani bir bedende Her şey boş her şey boş Şu yalancı dünyada Her şey boş, her şey boş Her şeyi gönlünden esirgeyen sensin Dilediğin her şey görünmeyen ruhunda Her şey içinde, dışında değil İçinde, içinde, içinde Her şey boş, her şey boş Can bize değil toprağa sevdalı Para, mal, mülk senin efendin mi? Kul kalbini kırma hiç hayatta Her şey boş, her şey boş Şu yalancı dünyada Ruh misafir fani bedende Can bize değil toprağa sevdalı Sevdalı Can bize değil toprağa sevdalı Ruh misafir fani bir bedende Her şey boş, her şey boş Şu yalancı dünyada