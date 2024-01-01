Her Yer Karanlık Şarkı Sözleri
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Şahsenem
Her Yer Karanlık
-
Gönül bağım viran
Ah ömrüm ziyan
Yaralı bir aşkın
Esiri oldumn
Gönül bağım viran
Ah aklım ziyan
Yaralı bir aşktan
Divane oldum
Bir yarin elinde
Gençliğim solmuş
Benim şu hayatta
Tek dostum elem
Yüregim sayesinde
Harebe olmuş
Benim şu hayatta
Tek dostum elem
Sevgi aleminde
Yanlız yolcular
Beni şehrinize
Sürgün ettiler
çileli başımı
Yere eğdi yar
Şimdi tek tesellim
Elemdir elem
Elem elem elem
Hoş geldin elem
Benim şu hayatta
Tek dostum elem
-
Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
***
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
***
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim