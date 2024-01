Her gece biraz daha kara Her veda bana derin yara Hayret yakalandım ağına Seyret döneceksin sen bana * İnanıyorum ben aşka İnanıyorum hala sana (yalnız sana) İnanıyorum ben aşka İnanıyorum inat bu ya * Her gece biraz daha serin Silmediğim senin son izlerin Hayret yakalandım ağına Seyret döneceksin sen bana