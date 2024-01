Şu alemde sensiz gün bugün Yanar içim derde düştüğüm Özü bulup sözünden mahrum Alamazdım yardan başımı Her aklımda dilimde adın Mecnuntal… * Hiç gelmedin mecnun sevdiğim Sana sevda aşklar sunduğum Bir tas suda susuz kaldığım Alamadım senden başımı Her aklımda canımda cansın Mecnuntal…

Bana gülen o resmin hala koynumda Hayalin aklımda Yüreğim meskendir aşka beni sar Gel bana zalim yar * Gültanem, birtanem Hançer getir vur sinem Senin için can verem Sevdalım, muradım Hançer getir vur kalbim ömür yetim can yetim * Of of of.. * Yüreğime gam doldu sana hasretten Derdinle yandım ben Dilime yar oldu bütün dualar Gözlerim kan ağlar