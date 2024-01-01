Ne Fayda Hayat sana baki değil Ömür hayal sahi değil Hiçbirşeyin yok kıymeti Saf ve temiz tut kıymeti Hakka yakın olsun özün Sevgi ile baksın gözün Kimseyi hor görme Kimseyi incitme Ne fayda… Paran pulun ne fayda Malın mülkün ne fayda Zenginliğin baki değil Hepsi fani ne fayda Güzel yüzün ne fayda Boyun posun ne fayda O gençliğin baki değil Hepsi fani ne fayda Dünya yalandır sakın aldanma Haline şükret hırsa kapılma Misafiriz bu alemde Göçeriz günün birinde Hep aynı hep aynı Zengin fakir hep aynı Güzel çirkin hep aynı Fani dünya hep aynı Bunun sonu hep aynı Hep aynı…

Aşık Oldum Giderken Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Ne çok şey kattın ömrüme Hiçbir şey seninle bir tutulmuyor Ben mutlu olmayı senden öğrendim Senin gibi gidenler unutulmuyor *** Bu sevda ancak seninle sevda olurdu Seni tanımak bile benim için gururdu *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken *** Belki geçti belki erken Ayrılık zor çok severken O gün sana bir kez daha Âşık oldum giderken

Daha Bi Aşık Ben senden bi' adım öteye bile gidemem Sevda bu Başka bi' şey diyemem *** Her sabah Daha bi' âşık uyanıyorum Seviyorum, seviyorum Doyamıyorum *** Dünyada başka bi' şey dilemem Ölsem ben senden vazgeçemem Aşkından bi' yudum aldım duramıyorum Seviyorum seviyorum Doyamıyorum *** Gece gece seni göresim geliyor Olur olmaz gülesim geliyor Öpe öpe öldüresim geliyor Oradan buradan *** Keşke bi' kalbim daha olsa Biraz daha sevsem seni Öyle aşığım öyle deli Öyle senin yok evveli Ben senden bir adım öteye bile gidemem