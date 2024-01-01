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7/24 Dinle Efsane Aşk

Efsane Aşk Şarkı Sözleri

Şahsenem Efsane Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şahsenem Efsane Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Efsane Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şahsenem

Şahsenem

Efsane Aşk

  • Örter

  • Ne Fayda

  • Yüreğim Meskendir Aşka

  • Deli Oğlan

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  • Haketmedim

  • Mecnun Tal

  • Aşk Bu

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